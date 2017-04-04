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04 نيسان 2017
04/04/2017 16:29:23
العضو بالمعارضة السورية بسمة قضماني: هجوم إدلب هو "نتيجة مباشرة" للتصريحات الأميركية بشأن الأسد والتي منحته "شيكا على بياض"
العضو بالمعارضة السورية بسمة قضماني: هجوم إدلب هو "نتيجة مباشرة" للتصريحات الأميركية بشأن الأسد والتي منحته "شيكا على بياض"
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LBCI News Lebanon
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