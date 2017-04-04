بعد مجزرة الكيميائي في إدلب... دعوات لإشعال الجبهات

المعارضة: الهجوم الكيماوي في سوريا "نتيجة" لتصريحات أمريكا بشأن الأسد

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LBCI News Lebanon

دعت فصائل سورية معارضة بينها خصوصا جبهة فتح الشام، الفرع السابق لتنظيم القاعدة، الى "إشعال الجبهات" ثأرا للقتلى الذين سقطوا بالعشرات في قصف بمواد كيميائية سامة استهدف صباحا مدينة خان شيخون في محافظة ادلب.

وقالت "هيئة تحرير الشام" في بيان "نحرض كافة مجاهدي الشام وندعوهم لإشعال الجبهات - كل بما يستطيع - فميدان المعركة خير سبيل للشجب والاستنكار"، متوعدة "النظام السوري وحلفاءه "بثأر يشفي قلوب أهلنا في خان شيخون خاصة وأهل الشام عامة، بعمليات مكثفة متتالية خلف خطوط العدو وفي مناطقة المحصّنة".

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من جهتها، رأت بسمة قضماني العضو بالمعارضة السورية إن الهجوم الكيميائي الذي يشتبه في أنه من تنفيذ الحكومة السورية هو "نتيجة مباشرة" للتصريحات الأميركية في الآونة الأخيرة بأن الولايات المتحدة لا تركز على إزاحة بشار الأسد عن السلطة.

وقالت قضماني لرويترز في واشنطن "أول رد فعل من السوريين هو أن هذا نتيجة مباشرة للتصريحات الأميركية بأن الأسد لا يمثل أولوية ولمنحه الوقت والسماح له بالبقاء في السلطة".