علوش لـ"الأنباء": انفجار أزمة النزوح حاصل إن لم تبادر الأمم المتحدة إلى حلول

رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش ان المخاوف من حصول اضطرابات بين اللبنانيين والنازحين السوريين قائمة بشدة، خصوصا ان النزوح اصبح يأكل من رصيد اللبنانيين ويشكل عبئا ماليا وامنيا واجتماعيا يفوق قدرة الدولة اللبنانية على الاستيعاب والتحمل.
واعتبر علوش في تصريح لـ «الأنباء
» ان الرئيس سعد الحريري وجه رسالة استباقية للعالم مفادها ان الانفجار حاصل لا محالة ان لم تسارع الامم المتحدة الى ايجاد الحلول الجذرية لهذه الازمة التصاعدية، لاسيما ان ردود الفعل الشعبية في العالم الثالث غالبا ما تأتي دموية وتقود الى نتائج غير حميدة.