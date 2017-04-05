علوش لـ"الأنباء": انفجار أزمة النزوح حاصل إن لم تبادر الأمم المتحدة إلى حلول

ماذا قال عن رسالة الحريري في ملف النزوح؟

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LBCI News Lebanon

رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش ان المخاوف من حصول اضطرابات بين اللبنانيين والنازحين السوريين قائمة بشدة، خصوصا ان النزوح اصبح يأكل من رصيد اللبنانيين ويشكل عبئا ماليا وامنيا واجتماعيا يفوق قدرة الدولة اللبنانية على الاستيعاب والتحمل.

الأنباء» ان الرئيس سعد الحريري وجه رسالة استباقية للعالم مفادها ان الانفجار حاصل لا محالة ان لم تسارع الامم المتحدة الى ايجاد الحلول الجذرية لهذه الازمة التصاعدية، لاسيما ان ردود الفعل الشعبية في العالم الثالث غالبا ما تأتي دموية وتقود الى نتائج غير حميدة. واعتبر علوش في تصريح لـ «» ان الرئيس سعد الحريري وجه رسالة استباقية للعالم مفادها ان الانفجار حاصل لا محالة ان لم تسارع الامم المتحدة الى ايجاد الحلول الجذرية لهذه الازمة التصاعدية، لاسيما ان ردود الفعل الشعبية في العالم الثالث غالبا ما تأتي دموية وتقود الى نتائج غير حميدة.