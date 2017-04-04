هذا هو سيناريو جلسة المناقشة العامة غداً

مباشرة على الهواء، سيتبارى النواب والحكومة يومي الخميس والجمعة.

مباشرة على الهواء، سيدخل مجلس النواب في "بازار" عام انتخابي ومعيشي، اشتاق اليه النواب، قبيل موعد الانتخابات النيابية.

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شرح النائب سمير الجسر لصحيفة "النهار": "غالبا في جلسات المناقشة العامة، لا تكون هناك مواضيع محددة، انما يفترض في الحكومة ان تقدم نوعا من عرض عن اعمالها حتى اللحظة، وعن مدى التزامها البيان الوزاري في شتى المجالات، على ان يكون للنواب في المقابل حق الاستفسار، وحقهم ايضا في طرح الاسئلة وفي طلب تشكيل لجان تحقيق نيابية، على ان يصار الى تقديم اسئلتهم خطيا عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة او الى الوزير المختص، واذا لم يعط الوزير جوابا خلال مهلة 15 يوما، ويبلّغ الى النائب، يحوّل سؤاله استجوابا في جلسة مخصصة للاسئلة والاجوبة. اما اذا لم يقتنع النائب فيحق له عندها طرح الثقة بالوزير".

ولفت الجسر الى ان "الهدف الاساسي لجلسة المناقشة هو ان يكون النواب على بيّنة من اعمال الحكومة، لا سيما ان ثمة تعهدا او اتفاقا بين الحكومة الحالية ومجلس النواب على عقد جلسات مناقشة عامة وجلسات مساءلة، ضمن اطار العمل المؤسساتي".