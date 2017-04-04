مصادر لـ"الجمهورية":حزب الله يتمسّك بالنسبية و"التيار" يرفضها

ذكرت مصادر مطلعة أنّ حزب الله يطرح علامات استفهام حول سبب رفض حليفه "التيار الوطني الحر" المفاجىء لقانون النسبية المتّفق عليها مُسبَقاً بين الحليفين.

وبحسب المصادر نفسها فإنّ سبب هذا الرفض مَردّه الى "دراسة" أجرتها "جهات قريبة" من "التيار" أظهرت أنّ النسبية لا تفيده، وانّ إفادته الأساسية يوفّرها له القانون الأرثوذكسي، ولذا جاءت صيغة رئيس التيار الوزير جبران باسيل من رحِم القانون الأرثوذكسي .

وأكدت المصادر في حديث لـ"الجمهورية" انّ الحزب هو الذي ينتظر جواب باسيل في ما خص تعديلات الاخير على اقتراحه الانتخابي بعكس ما أعلنه الأخير من انه ينتظر ملاحظات الحزب.