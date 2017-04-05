"عدوى" التعيين والتمديد تنتقل إلى المجلس العلوي؟

انتشرت أخيراً في شوارع منطقة جبل محسن يافطات مذيّلة بأسماء عائلات تطالب بانتخاب رئيس جديد للمجلس الاسلامي العلوي بعد وفاة رئيسه السابق الشيخ أسد عاصي في 28 كانون الثاني الماضي، بحسب صحيفة "الاخبار".



الإعلان

المطالبة بانتخابات تعود الى ما قبل وفاة عاصي باعتبار أن المجلس الحالي تجاوز كل المهل القانونية.

وبحسب حقوقيين من أبناء الطائفة، فإن انقضاء شهرين على وفاة عاصي يحتم إجراء الانتخابات بحسب المادة 18 من قانون تشكيل المجلس التي تنص على أنه "إذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه، على أن ينتخب رئيس جديد للمجلس خلال شهرين، ويُستغنى عن هذا الانتخاب إذا كانت المدة الباقية من ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية لا تزيد على ستة أشهر".