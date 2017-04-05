«انتفاضة» افتراضية على «سعودي أوجيه»: هجوم إعلامي سعودي على الحريري

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LBCI News Lebanon

بعدما تقلّد رئيس الحكومة سعد الحريري وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، نشرت المجلة الفرنسية الأسبوعية "باري ماتش" تقريراً أشارت فيه إلى أن هذا التقليد أثار استياء الفرنسيين، تحديداً الموظفين الذين عملوا في شركة "سعودي أوجيه" المملوكة من الحريري، وأن هؤلاء اعتبروه بمثابة "خيانة" لقضيتهم.

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كذلك رأوا فيه "إهانة"، إذ إنهم لم ينسوا بعد الألم الذي تسببت فيه الشركة لأشخاص قضوا حياتهم يعملون في الشركة وضحّوا في سبيل نجاحها منذ عهد الأب الرئيس رفيق الحريري.

في المقابل تصاعدت الحملة التي يشنّها مواطنون سعوديون تحت هاشتاغ «سعودي أوجيه بدون رواتب»، لمطالبة الحريري بدفع المستحقات لعمال الشركة من مختلف الجنسيات، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها الحريري للمملكة العربية السعودية برفقة الملك سلمان بن عبد العزيز.