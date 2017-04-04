خمسة قتلى في انفجار بمصنع للالعاب النارية في البرتغال

قتل خمسة اشخاص ولا يزال 3 آخرين في عداد المفقودين اثر انفجار وقع الثلاثاء في مصنع للالعاب النارية في شمال البرتغال، كما اعلنت الحكومة.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية خورخي غوميز للصحافيين لدى معاينته مكان الكارثة ان الحصيلة هي خمسة قتلى وثلاثة مفقودين، مشيرا الى ان اكثر من مئة اطفائي ارسلوا لاطفاء الحريق الضخم الذي نجم عن الانفجار.

ووقع الانفجار في مصنع للالعاب النارية في منطقة لاميغو.

ومساء الثلاثاء اعلنت فرق الاسعاف والسلطات المحلية ان آمالها في العثور على اي من المفقودين الثلاثة على قيد الحياة ضئيلة للغاية، مشيرة الى ان المسعفين ينتظرون ان يصبح الوضع آمنا في المبنى المنكوب كي يتمكنوا من دخوله للبحث عن المفقودين.

وبحسب وسائل الاعلام المحلية فان مالك المصنع المنكوب وابنته هما من بين القتلى.