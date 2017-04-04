أسرار الصحف في 5 -4- 2017

النهار

حذّر مرجع من خطر تحوّل جهاز أمني "محميّة" لفريق سياسي إثر الخلاف حول تعيينات فيه يعتبر كل فريق انها من حقّه

سفير أوروبي قال لمرجع "إن اردوغان فتح ألف مشكلة مع البلدان المجاورة ونسف نظريّته التي رفعها صفر مشاكل مع الجيران"..

يردّد أحد الوزراء أمام ضيوفه أنه يدفع نفقات مكتبه في الوزارة من جيبه الخاص.

أبلغ أحد موقّعي رسالة "الرؤساء الخمسة" أن مرجعاً كبيراً كان على علم مسبق بمضمونها قبل ارسالها إلى القمة.

يقول مطلع ان التفاهم بين التيار الوطني الحر وحركة أمل لن يعقبه اتفاق مكتوب واحتفال وما الى ذلك بل هو مجرد تقارب وتلاق .

المستقبل

يقال

إنّ تقارير ديبلومـاسية وردت إلى بيروت توقعت تبدّل الخيارات الدولية إزاء الملف السوري ومصير النظام بعد مجزرة خان شيخون.

الجمهورية

أكد أحد النواب أن هناك قناعة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب إذا تأمَّنت مداخيلها شرط ألّا تطال الطبقة الفقيرة والوسطى.

قال أحد السياسيّين أن أحد الأحزاب كان مُراهناً على مجيء العماد عون رئيساً للجمهورية وهكذا حصل، واليوم يتكلّم عن إستحقاق حسّاس وسيحصل أيضاً.

عندما سُئل أحد السياسيّين المسيحيّين عن الإستعراض المُسلّح في برج البراجنة أجاب: هناك خطة أمنية يجب أن تُنفذ، والسلاح يجب أن يكون بإمرة الجيش.

البناء

كالعادة… غابت مجزرة مترو مدينة سان بطرسبورغ جراء التفجير الارهابي التي استهدفها عن بيانات وتصريحات قوى 14 آذار، علماً انّ جرائم الجماعات الإرهابية تستهدف المدنيين وهي تصنّف جرائم ضدّ الإنسانية، إلاّ أنّ أوساطاً سياسية لم تستغرب صمت القوى المشار إليها لدى ارتكاب الإرهابيين جرائمهم، إذ قد يكون السبب هو أنّ أفكار هؤلاء الأخيرين وتمويلهم مصدره دول حليفة سياسياً لـ"14 آذار".

اللواء

ابلغ مسؤول اوروبي كبير مسؤولا لبنانيا رفيعل ان بلاده تنسق مع عاصمة حليفة في دعم طلبات لبنان بشأن الاستثمارات المالية .

لا يزال رئيس حزب وسطي يربط بين محاولات استهدافه انتخابيا واشكال العلم ومحاولات محاصرته لاضعافه جديا .

ظهرت مؤشرات لا توحي بحصول تقدم فيما خص ملف مالي عالق خارج لبنان .