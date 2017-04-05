اليابان: من المحتمل أن تقوم بيونغ يانغ بعمل استفزازي جديد

أعلن رئيس الوزراء اليابان شينزو آبي اليوم الأربعاء ان من المحتمل أن تقوم كوريا الشمالية بعمل استفزازي جديد بعد أن اختبرت صاروخا باليستيا آخر اليوم.

وقال آبي للصحفيين إن اليابان ستتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لحماية أرواح المواطنين وسلامتهم.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي إلى البحر قبالة شبه الجزيرة الكورية حسبما أفاد جيش كوريا الجنوبية.

ويأتي ذلك قبل قمة بين الرئيسين الأميركي والصيني من المقرر أن يبحثا خلالها برنامج أسلحة بيونجيانغ.