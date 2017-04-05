واشنطن تؤيد سحب بعثة يوناميد من دارفور

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء انها ستوافق على سحب بعثة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد ) اذا ما برهنت الخرطوم انها قادرة على وقف اعمال العنف وحماية سكان هذا الاقليم الواقع في غرب السودان والذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.

وطلبت الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي اعادة النظر ببعثة يوناميد المنتشرة منذ 10 سنوات في الاقليم والتي تبلغ تكلفتها مليار دولار سنويا.

وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي امام مجلس الامن الثلاثاء "ربما لسنا بحاجة الى 17 الف جندي لمواجهة هذه التحديات".

وشددت السفيرة الاميركية على انه قبل انسحاب يوناميد يجب على الخرطوم ان تدعم عملية السلام الرامية الى انهاء النزاع في دارفور وان تحمي المدنيين وان تمنع اعمال العنف في الاقليم.

و"يوناميد" التي يبلغ قوامها حوالى 20 الف جندي وشرطي من اكثر من 30 بلدا تنتشر في دارفور منذ عام 2007 وتعتبر بين اكبر بعثات حفظ السلام في العالم.

واسفر النزاع الذي اندلع في دارفور في 2003 عن مقتل 300 الف شخص وتشريد 2,5 مليون اخرين من منازلهم وفقا لتقارير الامم المتحدة.