البرازيل تأسف لقرار اسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أعربت الحكومة البرازيلية الثلاثاء عن أسفها لقرار اسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة الدولة العبرية بـ "احترام التزاماتها الدولية".

وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان ان "المستوطنات في فلسطين ليست شرعية وتشكل عائقا امام حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم".

واضافت ان "البرازيل وإذ تعرب عن اسفها لتوسيع المستوطنات فانها تجدد تأييدها لتسوية النزاع على اساس حل الدولتين حيث تعيش اسرائيل وفلسطين جنبا الى جنب في سلام وامان".

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وكانت الحكومة الامنية المصغرة الاسرائيلية اعطت الخميس الضوء الاخضر لبناء مستوطنة جديدة في قلب الضفة الغربية المحتلة، لتكون الاولى التي تقيمها اسرائيل منذ اكثر من 25 عاما. وكانت اسرائيل تؤكد خلال السنوات الماضية انها تعمد الى توسيع مستوطنات قائمة اصلا، في حين انها هذه المرة سمحت باقامة مستوطنة جديدة.