صهر ترامب يلتقي في اربيل رئيس كردستان العراق

التقى صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر في اربيل رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني يرافقه مسؤول عسكري اميركي رفيع، وذلك في اليوم الثاني من زيارتهما للعراق.

والتقى كوشنر في اربيل، العديد من المسؤولين المحليين في مقدمهم الرئيس بارزاني ورئيس الوزراء نيجرفان بارزاني ونجل رئيس الاقليم مسرور بارزاني، يرافقه رئيس اركان الجيوش الاميركية جوزف دانفورد.

ووصف مسرور بارزاني على حسابه في تويتر الاجتماع بالمثمر، مشيرا الى انه تم خلاله "البحث في التقدم المحرز في الحملة ضد تنظيم داعش وخطط اليوم التالي" لتحرير الموصل من التنظيم الارهابي.