أخبار دولية
05 نيسان 2017
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تأجيل عقوبات أميركية جديدة بسبب القلق من تأثيرها على انتخابات إيران

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تأجيل عقوبات أميركية جديدة بسبب القلق من تأثيرها على انتخابات إيران

أعلن مشرعون أميركيون الثلاثاء ان مشروع قانون بمجلس الشيوخ لفرض عقوبات جديدة على إيران تأجل بسبب مخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مايو أيار والتي سيسعى فيها المحافظون لإزاحة الرئيس المعتدل حسن روحاني.

 

 وقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع القانون في مارس آذار سعيا لفرض عقوبات أميركية أشد على إيران بسبب تجارب صواريخ باليستية وغيرها من الأنشطة غير النووية في تجسيد للنهج المتشدد الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران.

 

 وكوركر من رعاة مشروع القانون إلى جانب عدد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية.

 

الى ذلك، دعا روحاني في حملته إلى المزيد من الحريات الشخصية ووصف الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية في عام 2015 بأنه من أهم انجازاته.

 

 ونص الاتفاق على موافقة إيران على الحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

 

 

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