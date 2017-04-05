الدفاع الروسية: طائرات سورية قصفت مستودعا للإرهابيين في خان شيخون

وزارة الدفاع الروسية: القوات الجوية السورية قصفت مستودعا للذخيرة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,روسيا,وزارة الدفاع الروسية: القوات الجوية السورية قصفت مستودعا للذخيرة

LBCI News Lebanon

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الجوية السورية قصفت مستودعا للذخيرة تابع للإرهابيين في خان شيخون بريف إدلب، يحتوي على أسلحة كيميائية وصلت من العراق .

الإعلان

وأوضح كوناشينكوف انه "وفقا لوسائل الرصد الجوية الروسية، قصفت القوات الجوية السورية في الساعة 11.30 و 12 ظهرا بالتوقيت المحلي أمس، مستودعا في خان شيخون، وكان المستودع يحوي ذخيرة ومعدات، فضلا عن العثور على مصنع محلي لإنتاج قنابل محشوة بمواد سامة".

وأشار بيان الوزارة إلى أن أعراض التسمم التي لحقت بالمدنيين في خان شيخون والتي ظهرت في مقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، مشابهة تماما لتلك التي أصابت المدنيين خريف العام الماضي والتي ألقاها الإرهابيون في حلب.