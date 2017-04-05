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05 نيسان 2017
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وزير الخارجية الألماني: المسؤولون عن الهجوم الكيميائي في سوريا يجب أن يمثلوا أمام محكمة دولية

وزير الخارجية الألماني: المسؤولون عن الهجوم الكيميائي في سوريا يجب أن يمثلوا أمام محكمة دولية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المسؤولون,الألماني,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية الألماني: المسؤولون عن الهجوم الكيميائي في سوريا يجب أن يمثلوا أمام محكمة دولية
 
 
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