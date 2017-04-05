ارتفاع بدرجات الحرارة في الايام المقبلة

يتمركز منخفض جوي فوق شبه الجزيرة العربية ويعمل على تدفق كتل حارة من فوق شمال شرق مصر وشبه الجزيرة العربية ما سيؤدي الى ارتفاع كبير بدرجات الحرارة بالتوازي مع تدفق رياح سطحية جنوبية شرقية ناشطة ومغبرة. وتنكفئ هذه الكتل الحارة صباح الغد .

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الأربعاء ٥ نيسان:

طقس دافئ جداً الى حار مع رياح ناشطة ٧٥كم/س شرقية مغبرة. وترتفع درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٧ و٣١ درجة.

الخميس ٦ نيسان:

يتحول الطقس الى معتدل مجددا قليل السحب مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٣ درجة.

الجمعة ٧ نيسان:

طقس متقلب مع احتمال تساقط رذاذ او مطر خفيفة، خاصةً على الجبال وتنخفض الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.