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05 نيسان 2017
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وزير الخارجية البريطاني: كل الادلة تشير الى تورط نظام الاسد في "القصف بغازات سامة" على خان شيخون

وزير الخارجية البريطاني: كل الادلة تشير الى تورط نظام الاسد في "القصف بغازات سامة" على خان شيخون Lebanon, news ,lbci ,أخبار الادلة,البريطاني,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية البريطاني: كل الادلة تشير الى تورط نظام الاسد في &quot;القصف بغازات سامة&quot; على خان شيخون
 
 
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