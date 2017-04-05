بوعاصي من بروكسل: لدعم مشاريع البنى التحتية وخلق فرص عمل للمواطن اللبناني

شدد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي خلال جلسة تمهيدية لمؤتمر بروكسيل لـ "دعم مستقبل سورية والمنطقة" الذي يفتتح اليوم بمشاركة أكثر من 70 دولة ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمتابعة ما انجز منذ مؤتمر لندن العام الماضي، حيث يشارك لبنان في المؤتمر بوفد وزاري يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، على "ضرورة دعم المجتمع اللبناني حتى يتمكن من الاستمرار في تحمل أعباء أزمة النزوح السوري".

الإعلان

وتطرق الى "تأثيرات أزمة النزوح السوري على الدولة اللبنانية، المواطن اللبناني والعواقب الاقتصادية الناتجة عن العدد المتزايد للنازحين"، محددا "نتائج هذا النزوح على المجتمع اللبناني"، مؤكدا "ضرورة تعزيز المساعدات لهذا المجتمع الذي تحمل اكثر من استطاعته".

وشدد على "ضرورة دعم مشاريع البنى التحتية وخلق فرص العمل للمواطن اللبناني على المستوى المحلي من خلال مسح خرائط المخاطر والموارد الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي لدعم المجتمعات المضيفة من ضمن برنامج خطة لبنان الاستجابة للأزمة السورية الذي تقوده وزارة الشؤون بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي".

وأشار الى "ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل تتيح للمواطن اللبناني تحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز قدرته التنافسية في الاسواق الدولية"، مطالبا "المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ان يفتح اسواقه امام المنتجات اللبنانية".