قاووق: حزب الله لن يختلف مع حلفائه على قانون انتخابي جديد

قاووق: عدم الاتفاق على قانون الانتخاب يعني إشعال فتيل أزمة سياسية خطيرة

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LBCI News Lebanon

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق "أن الأيام القليلة القادمة هي الفرصة الأخيرة لإخراج لبنان من أزمة خطيرة، لأن عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، يعني إشعال فتيل أزمة سياسية خطيرة، لا سيما وأن هامش المناورة أمام القوى السياسية قد انتهى، ولم يعد هناك وقت لمزيد من المناورات السياسية، ولا خيارات إلا الخيار الأوحد الذي ينقذ البلد، وهو الاتفاق على قانون انتخابي جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل، لأن الفراغ والتمديد وقانون الستين هم وصفة لأزمة جديدة".

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واكد خلال احتفال تأبيني في بلدة برعشيت الجنوبية، "أن حزب الله لن يختلف مع حلفائه على قانون انتخابي جديد، ولن يكون هذا القانون سببا لأي تباعد بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، سيما وأن النقاش الانتخابي اليوم بات ينحصر في حجم ودوائر النسبية في القانون الانتخابي الجديد الذي يضمن صحة وعدالة التمثيل ".