أخبار محلية
05 نيسان 2017
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هاشم للـ LBCI : حل أزمة النزوح ليس بالمؤتمرات الدولية

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هاشم للـ LBCI : حل أزمة النزوح ليس بالمؤتمرات الدولية

أكّد عضو "كتلة التنمية والتحرير"النائب قاسم هاشم أنّ "لبنان يتحمّل عبء كبير في مناطقه كافّة بسبب أعداد النازحين السوريين".

 

ورأى هاشم في خلال حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI  أنّ "الحل لا يكمن بالمؤتمرات الدوليّة، بل بمساعدة سورياعلى إنهاء حالة الحرب وتأمين عودة النازحين إلى بلادهم، مؤكداً أنّ "كل الحلول عدا ذلك هي محاولات إلهائيّة".

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