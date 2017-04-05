أخبار محلية
05 نيسان 2017
05/04/2017 03:50:34
هاشم للـ LBCI : حل أزمة النزوح ليس بالمؤتمرات الدولية
قاسم هاشم: لبنان يتحمّل عبء كبير في مناطقه كافّة بسبب أعداد النازحين السوريين
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LBCI News Lebanon
أكّد عضو "كتلة التنمية والتحرير"النائب قاسم هاشم أنّ "لبنان يتحمّل عبء كبير في مناطقه كافّة بسبب أعداد النازحين السوريين".
ورأى هاشم في خلال حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ
LBCI
أنّ "الحل لا يكمن بالمؤتمرات الدوليّة، بل بمساعدة سورياعلى إنهاء حالة الحرب وتأمين عودة النازحين إلى بلادهم، مؤكداً أنّ "كل الحلول عدا ذلك هي محاولات إلهائيّة".
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