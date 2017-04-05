في عيد ميلاد الراحل ملحم بركات.. مي حريري تنشر صوراً نادرة

في ذكرى عيد ميلاده، إستذكرت الفنانة مي حريري الموسيقار الراحل ملحم بركات من خلال نشر صورِ نادرةِ جمعتهما مرفقةً بكلمات مؤثرة لاقت إستحسان ناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت الفنانة مي حريري برفقة الراحل "أبو مجد" في صورتين قديمتين وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وكتبت في تعليقٍ على الصورة الأولى "اليوم عيد ميلادك في السماء. من المحزن أن نعرف أنك لم تعد هنا. نحن نفتقدك كل يوم، على الرغم من أنك لست هنا فأنت لا تزال جزءاً من حياتنا".
كمّا علّقت على الصورة الثانية " في عيدك تراقصت الحانك شجوناً وطرباً وحامت فوق مرقدك مرفرفة تخاطب الكلمات. في عيدك الكل على وعدك وبات قلمنا في وصفك ك نزار". وتابعت "كل يوم هو عيدك فانت لكل عيد بهجة، ولكل بهجة فرحٌ عميق، فانت روح الحب وعهود الصداقة". وختمت "فكيف للروح ان تزول وللعهود ان تتلاشى.. انك موجود بكل شيء".