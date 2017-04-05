في عيد ميلاد الراحل ملحم بركات.. مي حريري تنشر صوراً نادرة

مي حريري تستذكر الموسيقار الراحل ملحم بركات

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LBCI News Lebanon

في ذكرى عيد ميلاده، إستذكرت الفنانة مي حريري الموسيقار الراحل ملحم بركات من خلال نشر صورِ نادرةِ جمعتهما مرفقةً بكلمات مؤثرة لاقت إستحسان ناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت الفنانة مي حريري برفقة الراحل "أبو مجد" في صورتين قديمتين وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وكتبت في تعليقٍ على الصورة الأولى "اليوم عيد ميلادك في السماء. من المحزن أن نعرف أنك لم تعد هنا. نحن نفتقدك كل يوم، على الرغم من أنك لست هنا فأنت لا تزال جزءاً من حياتنا".

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كمّا علّقت على الصورة الثانية " في عيدك تراقصت الحانك شجوناً وطرباً وحامت فوق مرقدك مرفرفة تخاطب الكلمات. في عيدك الكل على وعدك وبات قلمنا في وصفك ك نزار". وتابعت "كل يوم هو عيدك فانت لكل عيد بهجة، ولكل بهجة فرحٌ عميق، فانت روح الحب وعهود الصداقة". وختمت "فكيف للروح ان تزول وللعهود ان تتلاشى.. انك موجود بكل شيء".

Today is ur birthday in heaven above. It's sad to know that ur are no longer here, but Im sure ur up there seeing everything. We miss u each and every day, though u are not here u are still a part of our life, even if only in spirit.. I will always treasure those happy memories we have shared. Happiest birthday Musikar Melhem Barakat 🙏🙏🏻😭😭😭😭 A post shared by May Hariri (@may.hariri) on Apr 4, 2017 at 8:37am PDT