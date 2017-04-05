بالفيديو-في عيدها ال100...غنّت وعزفت على البيانو!

فيديو لسيدة تغني وتعزف على البيانو خلال الإحتفال بعيد ميلادها المئة

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LBCI News Lebanon

احتفلت السيدة البريطانية جويس سميث بعيد ميلادها المئة في منزلها برفقة أفراد عائلتها.



ونشر أحد أفراد عائلة جويس على مواقع التواصل الإجتماعي مقطعي فيديو لجويس ظهرت فيهما وهي تغني وتعزف على البيانو خلال الإحتفال.

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