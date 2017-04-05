مايا دياب تمتلك منزلاً ثانياً.. لن تصدّقوا لِمَ خصّصته!

مايا دياب تكشف سرّاً للمرة الأولى

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LBCI News Lebanon

تخصّص الفنانة مايا دياب سرّاً تكشفه للمرة الأولى في كلّ إطلالةٍ تلفزيونية جديدة، فتغزو بعدها صفحات المجلات والمواقع الإلكترونيّة باعترافاتها الّتي قد تكون صادمة للبعض.

فبعيداً عن المظهر الخارجي، تحدّثت الفنانة مايا دياب في حديثها مع الإعلامي فايز المالكي ضمن برنامج "في بيتنا ضيف" عبر قناة دبي عن المبالغة بالإسراف، كاشفةً عن مفاجأةٍ جديدة.

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في التفاصيل، كشفت مايا أنها تمتلك منزلاً ثانياً خصّصته لملابسها فقط، وأضافت "أنا لا أدخل غرفة النوم لأجد ثيابي لأنها غير موجودة في المنزل الذي أنام فيه. أنا أعيش في منزل، ولدي أيضاً منزلاً آخراً خاصاً فقط في الملابس". وتابعت "أنظّم أغراضي فيه وهي مصوّرة وموجودة في الآيباد ولذلك أختارها حسب الأرقام".