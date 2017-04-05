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05 نيسان 2017
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قيادي بالمعارضة السورية ردا على بيان موسكو: الجميع يعلم ألا مقرات عسكرية ولا أماكن تصنيع تابعة للمعارضة في خان شيخون

قيادي بالمعارضة السورية ردا على بيان موسكو: الجميع يعلم ألا مقرات عسكرية ولا أماكن تصنيع تابعة للمعارضة في خان شيخون Lebanon, news ,lbci ,أخبار السورية,بالمعارضة,قيادي,
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قيادي بالمعارضة السورية ردا على بيان موسكو: الجميع يعلم ألا مقرات عسكرية ولا أماكن تصنيع تابعة للمعارضة في خان شيخون
 
 
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