آخر الأخبار
05 نيسان 2017
05/04/2017 04:28:00
قيادي بالمعارضة السورية ردا على بيان موسكو: الجميع يعلم ألا مقرات عسكرية ولا أماكن تصنيع تابعة للمعارضة في خان شيخون
قيادي بالمعارضة السورية ردا على بيان موسكو: الجميع يعلم ألا مقرات عسكرية ولا أماكن تصنيع تابعة للمعارضة في خان شيخون
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السورية,بالمعارضة,قيادي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
إقرأ أيضاً