بالاسماء - محاضر ضبط بحق أصحاب حانات وملاه ليلية و Valet Parking في بيروت

أحال محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، 25 محضر ضبط الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر بقضايا المخالفات الإدارية، تم تنظيمها من قبل مراقبي مصلحتي المؤسسات المصنفة والصحة العامة في بلدية بيروت، بحق أصحاب حانات وملاهي ليلية لمخالفتهم القرار رقم 262 تاريخ 25/2/2009، ومؤدي خدمة ركن سيارات لمخالفتهم القرار المشترك رقم 1536/2011 في عدد من شوارع مدينة بيروت، وهم على الشكل التالي :

-محضر رقم 734 موقف سيارات للعموم– محمد العبد خلف العبد ( المستثمرة شركة فرح) .

-محضر رقم 753 – I.V.P شركة Valet Parking ( رواد طقطق) .

-محضر رقم 758 موقف سيارات للعموم– بسام محمد المحمد ( المستثمر حيدر غملوش) .

-محضر رقم 759 موقف سيارات للعموم– رشيد فوزي طالب ( مستثمر الموقف).

-محضر رقم 760 شركة VIP - شادي الهبر .

-محضر رقم 1111 موقف سيارات للعموم– ياسر يحيى العلاش ( المستثمر خالد منصور.)

-محضر رقم 1112 شركة VPS - ابراهيم مزيد .

-محضر رقم 1113 – شركة VIP - شادي الهبر .

-محضر رقم 1114 – شركة Beirut – عثمان هوانا .

-محضر رقم 1115 موقف سيارات للعموم– المستثمر طوني فلوطي.

-محضر رقم 1116 –قهوة عزمي– انطوان ناصيف(المستثمر رامي رزق الله)، لمخالفته القرار262 وقرار وزير البيئة رقم52/96 .

-محضر ضبط رقم 2108 - السيد وائل المصري( مدير مطعم). Crackers

-محضر ضبط رقم 3357-السيد يحيى اسكندراني صاحب محل حلويات وبوظة اسكندراني .

-محضر ضبط رقم 3956- السيد أحمد رمضان عيتاني ( صاحب محل شوكولا Truffle.

-محضر رقم 730 - سيبوه روبين جريديان - COCK & ROLL.

-محضر رقم 731 - ايلي أنيس قيصر الخوري مجاعص - BONAVIDA PUB .

-محضر رقم 732 - ميرا ابي شقرا - BOTTOMS UP.

-محضر رقم 733 - BLOW BAR .

-محضر رقم 753 - طوني رزق - THE BOHEMIAN.

-محضر رقم 754 - طوني كابوس - ABBEY ROAD NW8.

-محضر رقم 755 - جو سلامة - PERK COCKTAIL BAR.

-محضر رقم 774 - سامر نخول - BAR 35 .

-محضر رقم 775 - طومي جان طبيب - L’OSTERIA BEIRUT -محضر رقم 756 - عثمان هوانا - BEIRUT PARK .

-محضر رقم 757 - نديم الدقس - L.S.A. .