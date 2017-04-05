المياه تعود الى مجاريها بين سيرين عبدالنور وورد الخال!

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عادت المياه إلى مجاريها بين النجمتين اللبنانيتين ورد الخال وسيرين عبد النور بعد فترة من الجفاء.وفي التفاصيل، بادرت سيرين الى مصالحة ورد علناً من خلال موقع تويتر إذ غرّدت قائلة: "ورد المحبة يلي جوّا قلبك وقلبي اهم من كل التفاصيل يلي بيشتغلو عليها كتار ليلغوها... بحبك وشكراًعلى كلامك الحلو".فردّت عليها ورد: "انا بقول اللي ضميري بيمليه عليي..والمحبة بتعيش بالتقدير والاحترام.. محبتي".ويذكرأن هذه الخطوة من سيرين جاءت بعدما تضامنت معها ورد في أزمتها الأخيرة في سوريا، والكلام الجميل الذي صدر عنها في إحدى مقابلاتها التلفزيونية.