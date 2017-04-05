آخر الأخبار
05 نيسان 2017
05/04/2017 08:02:59
كتلة التنمية والتحرير: بياننا تسمعونه غدا في جلسة مساءلة الحكومة ونجم الجلسة سيكون قانون الانتخاب
كتلة التنمية والتحرير: بياننا تسمعونه غدا في جلسة مساءلة الحكومة ونجم الجلسة سيكون قانون الانتخاب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تسمعونه,بياننا,والتحرير,التنمية,كتلة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
إقرأ أيضاً