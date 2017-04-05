رصاص الزعران مجدداً...شهيد جديد لقوى الامن

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استشهد العريف في قوى الأمن عفيف جعفر في محلة الاوزاعي أثناء مطاردة دورية من مخفر الاوزاعي أحد السارقين المدعو عيسى المقداد (مواليد عام 1989)، بعدما أُعلمت بأنه سرق محلا للهواتف الخليوية عند مفترق البرج، لكن المقداد لدى مشاهدته الدورية تمكن من الفرار، ولجأ الى طرق داخلية لا يكمن للآليات العسكرية سلوكها، وعلى بعد 500 متر قام بسلب سوري بقوة السلاح.ولدى إعلام الدورية بعملية السلب الثانية، توجهت معززة بقوة من الجيش لمطاردته، وقد تمكنت من تطويقه في محلة الـ "بيكنيك" أمام المغسل، لكنه بادر الى اطلاق النار في اتجاه أحد عناصر الدورية، فأرداه بعد اصابته بطلق ناري في وجهه، عندها اطلقت النار في اتجاه المطلوب فأصيب في رجله وأمكن توقيفه بعد تجريده من سلاحه.ونقل المقداد الى أحد المستشفيات للمعالجة وسط حراسة أمنية للتحقيق معه، ما ان يسمح وضعه الصحي بذلك، بناء على إشارة القضاء، اشارة الى أن الموقوف قام بعمليات سلب بقوة السلاح لدى خروجه من السجن منذ نحو شهر.ويذكر أن الدركي ع.ج هو الشهيد الثاني لقوى الأمن بعد استشهاد الرقيب الاول شادي الحاج في محلة الرويسات أول من امس.