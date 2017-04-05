كيندال جينر تتعرّض للانتقادات بسبب مشاركتها في هذا الإعلان

تعرضت كيندال جينر لانتقادات عديدة بعد مشاركتها في إعلان مصوّر لمشروب بيبسي

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LBCI News Lebanon

شاركت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر في الإعلان المصوّر الجديد الذي أطلقته شركة بيبسيكو ( PepsiCo ) لمشروبها الغازي "بيبسي".



وأثار الإعلان غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي وسرعان ما انتشرت التغريدات على موقع تويتر انتقد خلالها المستخدمون الإعلان.

الإعلان



وخلال الإعلان، تترك كيندال جلسة تصوير تخضع لها للمشاركة في تظاهرة يقودها ناشطون ويحملون اللافتات على أنغام أغنية لحفيد الفنان الشهير بوب مارلي.



وتنزع كيندال الشعر المستعار وتزيل أحمر الشفاه، من ثم تقترب من الشرطي الذي يقف في الجهة المقابلة من المتظاهرين لتعطيه زجاجة من مشروب البيبسي، الأمر الذي يفرحه.



وتعرّض الإعلان لكم هائل من الإنتقادات لأنه يعيد تجسيد تظاهرة وقعت العام الماضي قادها ناشطون من العرق الأسود لاستنكار العنف الذي يستخدمه عناصر الشرطة في التعامل معهم.



فرأى مستخدمو الإنترنت أن الشركة تحاول نشر ثقافة السلام والمحبة ولكنها اختارت عارضة أزياء من العرق الأبيض.



وذكرت شركة بيبسي كو في تصريح نشرته أن الإعلان هو إعلان عالمي يظهر أشخاصاً من مختلف المجالات تجمعهم الإلفة والوحدة، مضيفة أنه من المهم نشر هذه الرسالة.