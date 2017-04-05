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05 نيسان 2017
05/04/2017 08:28:03
معلومات للـLBCI : العملية التي استشهد فيها عنصر من قوى الامن في الاوزاعي أدت الى توقيف المطلوب عيسى المقداد الذي اصيب بقدمه
معلومات للـLBCI : العملية التي استشهد فيها عنصر من قوى الامن في الاوزاعي أدت الى توقيف المطلوب عيسى المقداد الذي اصيب بقدمه
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