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05 نيسان 2017
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معلومات للـLBCI : العملية التي استشهد فيها عنصر من قوى الامن في الاوزاعي أدت الى توقيف المطلوب عيسى المقداد الذي اصيب بقدمه

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معلومات للـLBCI : العملية التي استشهد فيها عنصر من قوى الامن في الاوزاعي أدت الى توقيف المطلوب عيسى المقداد الذي اصيب بقدمه
 
 
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