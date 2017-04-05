لماذا تصعب عمليّة فقدان الوزن مع التقدم في العمر؟

يصبح من الصعب فقدان الوزن عند التقدم في العمر بسبب تغيرات في الجسم

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LBCI News Lebanon

تطرأ تغيرات كثيرة على جسم الإنسان خلال التقدم في العمر ومن بينها القدرة على تغيير الوزن سواء في سياق فقدان بعض الكيلوغرامات أو اكتسابها.



ومن أبرز العناصر التي تُؤدي دورًا أساسياً في عملية فقدان الوزن هي العضلات والهورمونات.

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وأعلن الطبيب الأميركي نيراف بادليا أن هناك عدّة طرق تُساعد الأشخاص على مواكبة هذه التغيرات والنجاح في إنقاص وزنهم.



ومع التقدّم في العمر، تنخفض نسبة إنتاج هورمون التيستوستيرون لدى الرجال الأمر الذي يجعل أجسادهم تمتص الدهون بسرعة كبيرة.



وكذلك الأمر بالنسبة للنساء، إن نسب هورمونات الأوستروجين والبروجيستيرون تنخفض تدريجيًا في الجسم بعد سن الـ 35 مما يؤدي إلى تكوّن الأنسجة الدهنية بطريقة سريعة ولا يمكن السيطرة عليها مثل سنوات الشباب.



ومع التقدّم في العمر، يفقد الجسم الكتلة العضلية الأمر الذي يُبطئ عملية الأيض لأن العضلات تمتص سكّر الغلوكوز . ومع انخفاض نسبة العضلات، يتحوّل الغلوكوز تدريجيًا إلى دهون تتراكم في الجسم.