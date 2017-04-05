فيديو اجتاح الانترنت... مسنة تخدع زوجها بمقلب طريف جداً

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لسيدة مسنة تقوم بمقلب طريف بزوجها.وبحسب اللقطات، فقد أوهمت السيدة ماريتا سبنسر زوجها تومي أنها تعرف كيفية القيام بخدعة سحرية مذهلة.ويذكر أن الثنائي، من ساوث بيند- إنديانا، كان في المطبخ عندما أقدمت ماريتا على هذه الخطوة.وقد وضعت السيدة عملة نقدية في أسفل عبوة المياه، وقالت لزوجها إنها قادرة على إخفاء هذه العملة وجعلها تظهر بداخل الزجاجة بعد وضع منشفة والتلفظ بجملة سحرية.والملفت أن ماريتا طلبت من زوجها تومي أن ينظر داخل الزجاجة ليرى أن العملة قد دخلت الزجاجة بالفعل، عندها رمت عليه المياه.اليكم الفيديو الطريف: