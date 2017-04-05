كيف أدى شريط فيديو الى توقيف صاحب 50 عملية سرقة؟

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ورد على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر أحد الاشخاص وهو يعمد الى كسر نافذة جانبية لسيارة من نوع "رابيد" مركونة في محلة المريجة ويقوم بسرقة عدّة صناعية موجودة بداخلها.بتاريخ 4/4/2017 وفي محلة حي السلم، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت عناصر فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه بعد مداهمة منزله، وهو:_ ع. ق. ( مواليد عام 1982، لبناني)وضبط بحوزته 6 مفاتيح مستعارة ومعدات تستعمل خلال عمليات السرقة، إضافة الى كوب يستعمله لتعاطي مادة الباز كوكايين.بالتحقيق معه اعترف بانه اقدم على 50 عملية سرقة لعدة صناعية وبطاريات من داخل سيارات بواسطة الكسر والخلع، واستعمال مفاتيح مستعارة، وذلك في مناطق: حي السلم، المريجة وتحويطة الغدير.والتحقيق جار باشراف القضاء المختص.