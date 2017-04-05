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أقيم حفل إطلاق مكوّن الدعم السويسري بعنوان "تعزيز نهج إدارة وصول اللاجئين والمهاجرين وإقامتهم في لبنان ومغادرتهم مع إحترام المبادئ المتعلّقة بحقوق الإنسان"، وذلك في إطار التعاون القائم بين المديرية العامة للأمن العام والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD في لبنان وبالتعاون مع مشروع تعزيز القدرات الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود (المرحلة الثانية).وأكد العميد فادي الخواجا من مقر المديرية العامة للأمن العام إلتزام الأمن العام الثابت إحترام مبادئ حقوق الإنسان بقدر إلتزام الحكومة اللبنانية سائر الإتفاقات والمواثيق الدّولية المتعلّقة بالوافدين إلى لبنان بوصفهم ضحايا، وأضاف "أن تعاوننا هو خطوة متقدمة على طريق إنجاح النّهج القائم على الحقوق لإدارة موضوع وصول الهاربين من الحرب وفقاً للقوانين اللبنانية.وأمل أن يستمر هذا التعاون بما يخدم أمن لبنان والدول الأوروبية.