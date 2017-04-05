حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في الشارع من جديد

"ابناء وازواج اللبنانيات ليسوا لاجئين ولا اجانب"

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LBCI News Lebanon

اطلقت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" صرخة أمام وزارة العمل تحت عنوان "ابناء وازواج اللبنانيات ليسوا لاجئين ولا اجانب"، في اعتصام رمزي، احتجاجا على ما قالت الحملة انه يجري توقيف ابناء وازواج اللبنانيات عن العمل بعد ارسال انذارات بحقهم وطردهم من عملهم.



وأكد المعتصمون ان ذلك يتعارض مع ما وعد به وزير العمل محمد كبارة اخيرا بانه سيتم معاملة ابنائهم وازواجهم اسوة باليد العاملة اللبنانية.

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