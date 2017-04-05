لقطات صادمة... مراهق يمشي مسافة كبيرة برأسٍ شبه مقطوع!

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات صادمة ظهر فيها مراهق مشى حوالي 400 متر وهو يعاني من جروح بالغة في عنقه، وكان رأسه شبه مقطوع، بعدما تعرّض لهجوم على يد عصابة.وبحسب الفيديو الذي التقطته الشرطة في جنوب البرازيل، ظهر الضحيّة بابلو باتريك دي سوزا البالغ من العمر 18 عاماً، وهو يحاول إبقاء رأسه في وضع واحد ومستقيم. وقد عثرت عليه خدمات الطوارئ يوم الاثنين جالساً على جانب الطريق فى بونتا دا فيجيا بنها.ويذكر أن المراهق أصيب بطعنة سكين في وسط عنقه أصابت الأنسجة والعضلات.على الرغم من رأس الصبي كان شبه مقطوع، إلأ أنه ظهر بالفيديو هادئاً وكان يشرح لعمال الإنقاذ ما حدث معه.وقد لفت بابلو الى أنه تعرّض لهجوم من قبل 3 قطاع طرق سلبوه حذاءه وهاتفه المحمول.