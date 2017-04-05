فيديو صادم يظهر ماذا يحصل للجسم عند تناول المشروبات الغازية

فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لاختبار علمي يبرهن ما يحصل لجسم الإنسان عند تناول المشروبات الغذائية

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LBCI News Lebanon

انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لاختبار علمي يبرهن ما يحصل لجسم الإنسان عند تناول المشروبات الغذائية.



وخلال التجربة، تم إضافة المشروب الغازي على حمض هو نفسه حمض المعدة داخل وعاء من الزجاج وسرعان ما بدأت فقاعات بالتصاعد حتى تسربت إلى خارج الوعاء.

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وبدأ السائل بالتحوّل إلى مادةٍ صلبة تدريجيًا بعدما كانت سهلة التحريك، كما بدأ الدخان يتصاعد من الرغوة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حرارة المادة وأصبح لونها داكنًا جدًا.



وأثار الفيديو الجدل بحيث قال مستخدمو الإنترنت إنّ الحمض المستخدم في التجربة ليس الحمض الموجود في المعدة، فيما قال آخرون إن الفيديو يعكس حقيقة ما يجري للجسم جراء تناول هذا النوع من المشروبات.