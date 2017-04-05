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05 نيسان 2017
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بظرف 24 ساعة استشهد عنصرين من القوى الامنية اثناء ادائهما واجبهما بملاحقة العصابات والخارجين عن القانون. شاركونا آراءكم كتابة وعبر الفيديو على هاشتاغ السلاح_بأيد_الازعر

بظرف 24 ساعة استشهد عنصرين من القوى الامنية اثناء ادائهما واجبهما بملاحقة العصابات والخارجين عن القانون. شاركونا آراءكم كتابة وعبر الفيديو على هاشتاغ السلاح_بأيد_الازعر Lebanon, news ,lbci ,أخبار عنصرين,استشهد,ساعة,بظرف,
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بظرف 24 ساعة استشهد عنصرين من القوى الامنية اثناء ادائهما واجبهما بملاحقة العصابات والخارجين عن القانون. شاركونا آراءكم كتابة وعبر الفيديو على هاشتاغ السلاح_بأيد_الازعر
 
 
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