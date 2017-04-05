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05 نيسان 2017
05/04/2017 10:04:23
بظرف 24 ساعة استشهد عنصرين من القوى الامنية اثناء ادائهما واجبهما بملاحقة العصابات والخارجين عن القانون. شاركونا آراءكم كتابة وعبر الفيديو على هاشتاغ السلاح_بأيد_الازعر
بظرف 24 ساعة استشهد عنصرين من القوى الامنية اثناء ادائهما واجبهما بملاحقة العصابات والخارجين عن القانون. شاركونا آراءكم كتابة وعبر الفيديو على هاشتاغ السلاح_بأيد_الازعر
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LBCI News Lebanon
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