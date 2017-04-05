3 أخطاء فادحة تقوم بها النساء خلال رسم الأيلاينر!

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تعاني معظم السيدات عادة من مشكلة رسم خطوط الأيلاينر بطريقة صحيحة.ولكن ما قد لا تعلمه النساء أنهن قد يرتكبن بعض الأخطاء التي تؤثر في عمليّة الحصول على خط أيلاينر مستقيم.ماهي هذه الأخطاء؟-تطبيق الأيلاينر بدون برايمر: إن دور البرايمر، وهو كريم يتم تطبيقه قبل كريم الأساس لتصغير المسامات، أساسي في تنسيق لون البشرة، لذلك إن تطبيقه قبل رسم الأيلاينر مهم وضروري. البرايمر سيمنح بشرتك أساساً مناسباً لرسم خط الأيلاينر.-عدم استخدام التقنية الصحيحة: إن كنت سيدتي لا تعرفين كيفية تطبيق الأيلاينر بشكل صحيح، لا تقومي برسمه بشكل عشوائي.-قلم الأيلاينر الجاف: إحرصي سيدتي على عدم استخدام قلم الأيلاينر الجاف لأنه لن يعطي عينيك المظهر الذي تريدينه، عليك أن تتأكدي من أن الكحل الذي تستخدمينه غير قديم.