والد قتل نفسه في عيد ميلاده بعد فاجعة أصابت العائلة!

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قتل رجل نفسه بعدما توفي ابنه المولود حديثاً نتيجة معاناته من التهاب رئوي بعد أيام من تجاهل الطبيبة مخاوف الوالدة حول صعوبات الطفل التنفسية، إضافة الى أن الطبيبة أضاعت الورقة التي كتبت عليها موعد رؤية الطفل.وقد نقل ماسون كين، البالغ من العمر 3 أسابيع، الى المستشفى لتلقي العلاج بسبب صعوبات تنفسية وطفح جلدي ومشاكل في عينه.وبعد 5 أيام نقل الطفل مرة جديدة الى المستشفى بعدما توقف عن التنفس وبدأ لونه بالتغيّر الى الأزرق.وقد توفي الطفل مايسون فيما بعد بسبب توقف عمل أجهزة جسمه، وقد أظهرت الاختبارات أنه توفي إثر جلطة دموية على رئته، إضافة الى التهاب رئوي حاد لفت الطبيب الى أنه قد يكون بسبب أجهزة التنفس الاصطناعي.وبعد أيام قليلة، أقدم الوالد، السيد روبرت كين، على قتل نفسه في عيد ميلاده الـ36 بسبب حزنه الشديد على وفاة ابنه.