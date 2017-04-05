بالفيديو: ما هي الرسالة التي وجّهها جيسكار أبي نادر إلى نادين الراسي؟

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استضاف الإعلامي هشام حداد في الحلقة ​الماضية من لهون وبس رجل الأعمال والممثل جيسكار أبي نادر.وفي ختام الحلقة طلب حداد من جيسكار أن يوجه كلمة لولديه، لزوجته السابقة الممثلة نادين الراسي ولجمهوره.وفي هذا السياق، وعد جيسكار ولديه بأنه سيبقى مصدر فخر لهما في المستقبل.ولنادين، فقد تمنى لها الاستمرارية والمزيد من النجاحات والصحة، وقال:"وتبعد عن المشاكل".وفي الختام توجّه جيسكار لجمهوره بالقول إنه يتمنى أن تكون تجربته التمثيلية الأولى قد لاقت إعجابهم، لافتاً الى أنه بذل مجهوداً لتطوير نفسه.اليكم فيديو مقابلة جيسكار أبي نادر في لهون وبس مع هشام حداد: