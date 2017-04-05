بالصور – والدة مثيرة تتعرّض للانتقادات على انستغرام بسبب عدد أولادها!

لن تصدقوا عدد أولاد هذه الوالدة المثيرة!

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LBCI News Lebanon

لا أحد يصدّق أنّ سيمون غاتيلي، من هاليفاكس في غرب يوركشاير، أنجبت خمسة أولاد وذلك بسبب مظهرها الذي لا تشوبه شائبة.

وتتعرض سيمون، الأم المهووسة بالرياضة البدنيّة، للكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أمرًا مستحيلًا أن تكون قد أنجبت خمسة أولاد في فترة زمنيّة لا تتجاوز الستة أعوام وبقيت بكامل رشاقتها.

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ووصل عدد متابعي سيمون على انستغرام إلى 40 ألف شخص وذلك لأنّها تشارك معهم على التطبيق يومياتها وصورها المثيرة.

ويتهمها عدد كبير منهم أنّها لم تنجب الأولاد، بل لجأت إلى التلقيح الصناعي.

وقد أنجبت الأم الشقراء الجميلة البالغة من العمر 35 عامًا أولادها جميعهم بين عامي 2006 و2012.

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