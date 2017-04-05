لهذه الأسباب على الرجال إزالة شعر الإبطين...

أيّها الرجال أزيلوا شعر الإبطين...

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LBCI News Lebanon

نشر موقع "Men’s Health" الإلكتروني الذي يُعنى بأخبارٍ عن صحة الرجال، دراسة استقصائية تحت عنوان "هل يتعيّن على الرجال إزالة شعر الإبطين؟" وكان جواب معظم القرّاء "نعم".

وأظهرت الدراسة أنّ 68 في المئة من الرجال يحلقون شعر الإبطين لدواع جماليّة، أما 52 في المئة فقالوا إنّهم يفعلون ذلك لأسباب رياضية.

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ويشير العلماء إلى أنّ الغدد المفرزة موجودة بكثافة تحت الإبطين، ما ينتج العرق. لذلك يجب تنظيف منطقة الإبطين من الشعر من أجل تجنّب العرّق.

هذا وتجد أغلبية النساء أنّ الشعر الكثيف تحت إبطي الرجال أمر"مثير للاشمئزاز".