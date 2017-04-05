العماد عون: لا يمكن التفريط بسيادتنا وحقوقنا

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شدد قائد الجيش العماد جوزف عون على أنه "لا يمكن التفريط قيد أنملة بالسيادة الوطنية وبحقوق لبنان في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعية"، مشيرا الى ان "لبنان ملتزم بشكل كامل تنفيذ القرار 1701 بالتعاون الوثيق مع القوات الدولية حفاظا على استقرار هذه المنطقة".ولفت عون خلال استقباله رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين في لبنان وممثلين عن منظمة مراقبة الهدنة وقوات "اليونيفيل" ومساعديهم الى ان إن الخطر الأكبر الذي يواجهه العالم في هذه المرحلة هو خطر الإرهاب معتبرا أن تضافر الجهود الدولية لمحاربة هذه الظاهرة بدأت تعطي ثمارها الملموسة خصوصا في العراق وسوريا.وعن العهد الجديد قال عون :"إن تطلعات العهد الجديد بقيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في السير قدما بورشة النهوض الاقتصادي والإصلاح الإداري في البلاد، تحتم على المؤسسة العسكرية مضاعفة الجهود لمواكبة هذه التطلعات، وذلك من خلال أولوية الحفاظ على الاستقرار الأمني الداخلي، والاستعداد الدائم للدفاع عن الحدود، سواء في مواجهة التنظيمات الإرهابية شرقا، أو في مواجهة العدو الإسرائيلي جنوبا".