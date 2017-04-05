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05 نيسان 2017
05/04/2017 11:53:47
مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: لا يوجد ما يدفع الأسد للتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية ما لم تتوقف روسيا عن حمايته
مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: لا يوجد ما يدفع الأسد للتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية ما لم تتوقف روسيا عن حمايته
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LBCI News Lebanon
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