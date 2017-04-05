آخر الأخبار
05 نيسان 2017
Back

مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: لا يوجد ما يدفع الأسد للتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية ما لم تتوقف روسيا عن حمايته

مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: لا يوجد ما يدفع الأسد للتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية ما لم تتوقف روسيا عن حمايته Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحدة,بالأمم,واشنطن,مندوبة,
episodes
مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: لا يوجد ما يدفع الأسد للتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية ما لم تتوقف روسيا عن حمايته
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً