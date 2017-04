علم ديون سيمز وهو لاعب مع نادي كرة القدم الأميركي "شيكاغو بيرز" أنّه سيصبح أبًا لطفلة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وفي التفاصيل، نشرت والدة الطفلة المزعومة عبر حسابها منشورًا أعلنت من خلاله الخبر المفاجئ، لكن سرعان ما حذفته.

وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه " مبروك ديون سيمز ستصبح أبًا لطفلة صغيرة".

ويذكر أنّ سيمز حذف حسابه على انستغرام ولم ينشر أي تغريدة على موقع تويتر منذ يوم الجمعة الفائت.

#ChicagoBears tight end #DionSims just found out he's having a baby girl on Instagram pic.twitter.com/g1XD5UOkcH