قوى الامن الداخلي تنعي شهيدها عفيف جعفر...اليكم نبذة عن حياته

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نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها الدركي عفيف جعفر الذي استشهد بتاريخ اليوم، في أثناء تنفيذ عملية توقيف مطلوب خطر في محلة الاوزاعي.والشهيد عفيف جعفر من مواليد 14/08/1981 الكواخ.- متأهل وله ولدان.- دخل السلك بتاريخ 27/11/2006، بصفة مجند ممدة خدماته- رقي الى رتبة دركي بتاريخ 4/02/2011، وإلى رتبة عريف بعد الاستشهاد.- خدم في معهد قوى الامن الداخلي، وحدة جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة، وحدة الدرك الاقليمي - فصيلة الاوزاعي.- حائز على وسامي الحرب والجرحى وميدالية الامن الداخلي والميدالية العسكرية.