قوى الامن الداخلي تنعي شهيدها عفيف جعفر...اليكم نبذة عن حياته

نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها الدركي عفيف جعفر الذي استشهد بتاريخ اليوم، في أثناء تنفيذ عملية توقيف مطلوب خطر في محلة الاوزاعي.
والشهيد عفيف جعفر من مواليد 14/08/1981 الكواخ.
- متأهل وله ولدان.
- دخل السلك بتاريخ 27/11/2006، بصفة مجند ممدة خدماته
- رقي الى رتبة دركي بتاريخ 4/02/2011، وإلى رتبة عريف بعد الاستشهاد.
- خدم في معهد قوى الامن الداخلي، وحدة جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة، وحدة الدرك الاقليمي - فصيلة الاوزاعي.
- حائز على وسامي الحرب والجرحى وميدالية الامن الداخلي والميدالية العسكرية.