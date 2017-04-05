هل هذه هي وظيفة الأحلام؟ 17 ألف دولار مقابل...

تعرّفوا إلى وظيفة الأحلام!

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LBCI News Lebanon

أعلن باحثون في معهد أبحاث طب الفضاء في فرنسا عن حاجتهم إلى متطوعين ليمضوا 60 يومًا مستلقين على ظهورهم لدراسة تأثيرات الجاذبية الصغرى، وهي حالة من الانعدام الافتراضي للوزن.

وسيتم اختيار 24 شخصًا ليقوموا بالوظيفة. ويُشترط أن يكونوا ذكورًا، ورياضيين، ولائقين بدنيًا، وتتراوح أعمارهم بين 20 و45 عامًا، ولا يدخنون، ولا يعانون أي حساسية، ويتراوح الحد الأقصى لمؤشر كتلة جسد كل منهم بين 22 و27 (مؤشر لتمييز الوزن المثالي بحسب طول الشخص).

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وسيتقاضون مقابل الوظيفة هذه مبلغًا وقدره 16 ألف يورو أي ما يعادل 17 ألف دولار أميركي.

وسيخضعون لعدد من الاختبارات لمدة أسبوعين قبل قضائهم شهرين في الفراش، وكذلك بعد انقضاء مدة الشهرين.