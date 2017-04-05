السياسة تضرب الامن ...الرد على التعيينات بوقف صرف النفقات السرية لشعبة المعلومات

سيناريو شل جهاز أمن الدولة من خلال حجب النفقات السرية عنه سابقا يبدو أنه سيستنسخ في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حاليا.
كل المعلومات الأمنية والمالية تتقاطع على أن وزير المالية علي حسن خليل اتخذ قرارا بوقف دفع النفقات السرية العائدة لشعبة المعلومات، وذلك ردا على صدور التشكيلات والتعيينات في قوى الأمن الداخلي، وبالتحديد تعيين الضابطين الرائد ربيع فقيه في رئاسة فرع الأمن العسكري والعقيد علي سكيني في قيادة منطقة الشمال خلافا لرأي الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية