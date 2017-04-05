السياسة تضرب الامن ...الرد على التعيينات بوقف صرف النفقات السرية لشعبة المعلومات

مرة جديدة تدخل السياسة في عمق الامن لتشل حركته

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LBCI News Lebanon

سيناريو شل جهاز أمن الدولة من خلال حجب النفقات السرية عنه سابقا يبدو أنه سيستنسخ في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حاليا.

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كل المعلومات الأمنية والمالية تتقاطع على أن وزير المالية علي حسن خليل اتخذ قرارا بوقف دفع النفقات السرية العائدة لشعبة المعلومات، وذلك ردا على صدور التشكيلات والتعيينات في قوى الأمن الداخلي، وبالتحديد تعيين الضابطين الرائد ربيع فقيه في رئاسة فرع الأمن العسكري والعقيد علي سكيني في قيادة منطقة الشمال خلافا لرأي الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل.